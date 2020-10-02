Харьковский горсовет сделал заявление о состоянии больного COVID-19 Кернеса

Геннадий Кернес Харьковский городской совет

В отделении, где находится Кернес, не разрешены любые гаджеты

Мэр Харькова Геннадий Кернес сейчас получает лечение в берлинской клинике "Шарите", его жизни пока ничего не угрожает. Об этом говорится в заявлении Харьковского городского совета.

"Харьковский городской совет и его исполнительный комитет со всей ответственностью заявляют: жизнедеятельности и работоспособности городского головы Геннадия Кернеса угрозы нет. Волна слухов о его якобы смерти, которая накрыла вчера вечером харьковские паблики и соцсети, - не более, чем фейк, изготовлением и распространением которого занимаются политические оппоненты действующего мэра, в том числе и те, кто конкурирует с ним за должность городского головы на предстоящих выборах", - говорится в заявлении.

Кроме этого, в горсовете отметили, что регламент отделения клиники "Шарите", где сейчас находится Кернес, не предусматривает наличие никаких гаджетов ни у пациентов, ни у лиц, которые их посещают. Именно этим можно объяснить "отсутствие какого-либо видеообращения Геннадия Кернеса к горожанам".

Как отмечается, несколько дней назад профессор клиники Норберт Сутторп дал официальные разъяснения относительно здоровья Геннадия Кернеса в официальном письме: "Он прогрессирует с каждым днем, и мы надеемся на его полное выздоровление".

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Напомним, в середине сентября Харьковский городской совет официально подтвердил, что мэр Харькова Геннадий Кернес заразился COVID-19.

Через некоторое время спикер горсовета Юрий Сидоренко рассказал, что мэра Харькова Геннадия Кернеса доставили на обследование в немецкую больницу в противоскользящей капсуле.