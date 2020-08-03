Харьковская ОГА просит правоохранителей усилить контроль за карантином в области

Харьковское метро Instagram / True.xa

Область сохраняет все карантинные мероприятия

Харьковский областной совет обратился в правоохранительные органы об усилении контроля за карантином в связи с ростом случаев COVID-19 в области. Об этом заявил заместитель председателя Харьковской ОГА Тарас Пастух, передает прессслужба ОДА.

По его словам, особенно важно усилить контроль в местах массового скопления людей и в транспорте.

"Мы в пятницу провели заседание комиссии по техногенной и экологической безопасности – и оставили все карантинные мероприятия в области. Также требуем от полиции усилить работу в местах скопления людей и в транспорте. Потому что много людей обращаются относительно того, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочный режим. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что скорее всего заразились в метро, супермаркете или маршрутке", - сказал Пастух.

Напомним, по состоянию на утро 3 августа в Украине лабораторно подтверждено 73 158 случаев коронавирусной инфекции. В частности, за последние сутки зафиксировано 990 новых случаев, 333 пациенты выздоровели, а 13 человек умерло.