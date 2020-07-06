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Харьковская область решила не ослаблять карантин, несмотря на разрешение Минздрава

Председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер Фото из открытых источников

В ОГА убеждены, что для такого шага нужна постоянная динамика

Несмотря на то, что Харьковская область вошла в перечень Минздрава, где можно смягчать карантин, регион пока не будет ослаблять ограничения. Об этом заявил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер, сообщает "Укринформ".

"В настоящее время Харьковская область входит в перечень областей, где возможно смягчение карантина, в соответствии с параметрами, которые определил Минздрав. Но в то же время область пока не будет ослаблять ограничения", - отметил Кучер.

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Вместе с тем он подчеркнул, что для ослабления необходима постоянная динамика и закрепление тех критериев, которые являются важными. Кучер отметил, что решение о возможности послабления карантинных мероприятий будет принимать только после стабилизации ситуации.

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По словам главы ОГА, ситуация в медицинских учреждениях региона в настоящее время контролируемая. Сейчас количество мест в реанимации областной инфекционной больницы увеличено с 12 до 18. Также рассматривается возможность открытия более 100 коек в детской инфекционной больнице. 

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Напомним, в понедельник, 6 июля, Минздрав позволил Киеву ослабить карантин, одновременно еще 8 областей до сих пор не отвечают установленным критериям. 

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