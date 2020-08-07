Харьков попал в "красную" зону из-за технической ошибки, – Степанов

Министр призвал пользоваться официальной информацией Минздрава

Глава Минздрава Максим Степанов Укринформ

Внесение Харькова в "красную" зону эпидемиологической опасности произошло из-за технической ошибки одного из сотрудников Центра общественного здоровья. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на брифинге.

Отмечается, что сотрудник Центра делал моделирование и допустил ошибку. По словам министра, впоследствии эта информация оказалась сначала на ресурсах ЦОС, а затем ее распространили журналисты под видом официальной информации от Министерства здравоохранения. "Со своей стороны хочу извиниться за техническую ошибку, которую допустил один из сотрудников Центра общественного здоровья", - заявил Степанов.

Ранее сообщалось, что Тернополь переместился из "красной" зоны эпидемической опасности в "зеленую", а Харьков наоборот переместился из "зеленой" зоны в "красную" и теперь там со следующей недели должны усилить карантинные ограничения.

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Впоследствии мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что городская власть не будет останавливать работу метро, несмотря на попадание города в "красную" зону карантина. Согласно условиям адаптивного карантина, регион, который попадает в "красную" зону обязан остановить работу общественного транспорта.