Харьков попал в "красную зону", а Тернополь вернулся в "зеленую"

Карта карантинных зон Фото из открытых источников

Также в "красную" зону попал Костопольский район Ровенской области

Тернополь переместился из "красной" зоны эпидемической опасности в "зеленую", а Харьков наоборот переместился из "зеленой" зоны в "красную" и теперь там со следующей недели должны усилить карантинные ограничения. Об этом говорится в обновленной карте от Центра общественного здоровья Минздрава.

Центральная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций 7 августа заседала и рассматривала 4 эпидемических показателя каждого региона за последнюю неделю.

Кроме Харькова, в "красную" зону попал Костопольский район Ровенской области.

Зато Луцк из "красного" стал "оранжевым".

Кицманский район Черновицкой области за неделю не улучшил показатели – и остается в "красной" зоне по уровню эпидемической опасности.

Напомним, в Украине за последние сутки зафиксировано 1453 новых случая заболевания коронавирусом. 531 пациент выздоровел, а 33 человека умерли.