Харьков пока не будет отправлять школьников на досрочные каникулы

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Сейчас учебные заведения работают в штатном режиме

Харьков отказался отправлять школьников на досрочные каникулы, пока не будет обнародован официальный документ от Кабинета министров или Министерства образования. Об этом заявил директор департамента образования Харьковского горсовета Ольга Деменко, передает Харьков Today.

Она отметила, что сейчас ситуация с коронавирусом в школах Харькова стабильная, на дистанционном обучении находится менее 2% классов.

"Сейчас учебные заведения работают в штатном режиме. Ни одна школа не закрыта. Из 4 388 классов, которые есть в наших школах, на сегодня дистанционно учатся 82 класса, или менее 2%", - сказала Деменко.

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Напомним, в условиях ухудшения ситуации с распространением коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки направило письмо руководителям учреждений общего среднего образования, в котором рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября 2020 года.