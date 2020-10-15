Харьков – в "красной" зоне: В городе усиливают карантинные мероприятия, но транспорт останавливать не будут

Алексей Кучер Скриншот видео

Это решение пересмотрят через неделю, проанализировав динамику, отметил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер

В Харькове, который попал в "красную" зону из-за уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19, усиливают карантинные мероприятия, но транспорт пока не будут останавливать.

Об этом в эфире ток-шоу "Мы все - украинцы" на телеканале ZIK во время включения сообщил председатель Харьковской ОГА Алексей Кучер.

Председатель Харьковской ОГА прокомментировал информацию о том, что Харьков попал в "красную" зону, отметив, что отмена местных выборов при таких обстоятельствах – это вопрос не регионального уровня, а уровня центральной власти.

"Но пока что мы имеем факт, что харьковчане могут присутствовать на участках и голосовать тогда, когда Харьков находится в "красной" зоне. Это факт. Но что это значит для города – это усиливаем карантинные мероприятия. Сегодня обсуждался вопрос, будем ли останавливать транспорт. Пока что не будем его останавливать, и это, по новым правилам, мы имеем возможность допустить в "красной" зоне", – отметил председатель ОГА.

Алексей Кучер добавил, что это решение пересмотрят через неделю, проанализировав динамику по уровню заболеваемости COVID-19.

Напомним, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на внеочередном заседании 15 октября обновила зоны карантина, которые начнут действовать с понедельника, 19 октября.

Следует заметить, по состоянию на 15 октября ни один регион Украины не готов к ослаблению карантинных ограничений из-за пандемии COVID-19.