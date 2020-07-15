live
Новости » Общество Читати новину українською

Александр Качура в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Нардеп ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет народный депутат от "Слуги народа" - Александр Качура.

Темы программы:

  • Закон об игорном бизнесе – как он изменился накануне голосования?
  • Почему Тимошенко назвала "слуг народа" депутатами на один день?
  • Придется ли пайщикам платить дополнительный налог?
  • За кого киевляне смогут проголосовать на местных выборах?

Обо всем этом и не только – народный депутат от "Слуги народа" – Александр Качура в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18:00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Гражданина Чехии осудили за участие в конфликте на Донбассе в составе НВФ "Коронавирус, пока!": В центре Праги устроили застолье-прощание МИД РФ объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата МИД России вызвал посла Чехии на фоне обострения в отношениях
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Игорный легалайз в Украине. Резонансное ДТП. Языковой Майдан | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Дмитрий Спивак | 14.07.20
Легализация игорного бизнеса. Коррупция и разворовывание денег | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Михаил Чаплыга | Ток-шоу