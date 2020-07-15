Александр Качура в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция
Нардеп ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей
Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".
Гостем у Наташи Влащенко будет народный депутат от "Слуги народа" - Александр Качура.
Темы программы:
- Закон об игорном бизнесе – как он изменился накануне голосования?
- Почему Тимошенко назвала "слуг народа" депутатами на один день?
- Придется ли пайщикам платить дополнительный налог?
- За кого киевляне смогут проголосовать на местных выборах?
Обо всем этом и не только – народный депутат от "Слуги народа" – Александр Качура в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18:00 на ZIK.
Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:
Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.
Справочно
Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.
Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.
Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.
Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).
Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.