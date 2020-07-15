Александр Качура в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция

Народный депутат от "Слуги народа" Александр Качура Фото из открытых источников

Нардеп ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет народный депутат от "Слуги народа" - Александр Качура.

Темы программы:

Закон об игорном бизнесе – как он изменился накануне голосования?

Почему Тимошенко назвала "слуг народа" депутатами на один день?

Придется ли пайщикам платить дополнительный налог?

За кого киевляне смогут проголосовать на местных выборах?

Обо всем этом и не только – народный депутат от "Слуги народа" – Александр Качура в программе "Хард с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18:00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.