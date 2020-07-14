Дмитрий Спивак в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

Эксперт ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Темы программы:

Пока МИД просматривает список красных и зеленых стран, Шенген точно не собирается открывать границы для Украины

Новый налоговый "сюрприз" для мелких фермеров. Сколько они будут вынуждены платить?

Ужасные ДТП. На сколько Рада усилит ответственность за смертельные последствия?

Обо всем этом и не только - председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" - Дмитрий Спивак – в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18.00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.