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Дмитрий Спивак в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня", - онлайн-трансляция

Дмитрий Спивак. Фото из открытых источников

Эксперт ответит на все вопросы, которые волнуют зрителей

Сегодня, в 18:00, на телеканале ZIK начнется программа "HARD с Влащенко".

Гостем у Наташи Влащенко будет председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак.

Темы программы:

  • Пока МИД просматривает список красных и зеленых стран, Шенген точно не собирается открывать границы для Украины
  • Новый налоговый "сюрприз" для мелких фермеров. Сколько они будут вынуждены платить?
  • Ужасные ДТП. На сколько Рада усилит ответственность за смертельные последствия?

Обо всем этом и не только -  председатель Социальной экспертной платформы "Национальная стратегия развития" - Дмитрий Спивак – в программе "HARD с Влащенко. Итоги дня". Сегодня в 18.00 на ZIK.

Прямую трансляцию можно посмотреть прямо здесь:

Предыдущие выпуски программы можно посмотреть здесь.

Справочно

Телеканал ZIK впервые вышел в эфир 1 сентября 2010 года. С 2014 года начал переход на общенациональный уровень – постоянно совершенствуясь и стараясь предоставлять телезрителю наиболее интересные, полезные и актуальные программы.

Входит в сети национального цифрового вещания Т2. Территория – вся Украина. Трансляция происходит на спутнике ASTRA 4A на частоте 12073 МГц. Поляризация: горизонтальная.

Кроме того, включен в пакеты самых известных в стране провайдеров программной услуги – "Воля-Кабель", "Триолан", "Ланет", "Viasat" и другие.

Также ZIK можно смотреть в сетях провайдеров интернет-телевидения IPTV и ОТТ (MEGOGO, OLL.TV, КИЕВСТАР и другие).

Шеф-редактор телеканала ZIK Дарья Гордийко, генеральный продюсер телеканала Наташа Влащенко.

 

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программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Hard с Влащенко | Татьяна Пархоменко | 13.07.20
Местные выборы. ДТП под Киевом. Пленки Деркача | Ток-шоу
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