Хантавирус в Украине: Эпидемиолог сделала важное предупреждение о болезни

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Заразиться хантавирусом очень легко

Во Львовской области зафиксировали случай хантавируса, который может привести к печальным последствиям и очень опасен. Об этом сообщила доктор медицинских наук, эпидемиолог Наталья Виноград в интервью "Апострофу".

По словам специалиста, хантавирус не является новым заболеванием для Украины. "Если мы говорим о хантавирусах, то они делятся на две большие группы. Одна группа - это хантавирусы Старого Света, сегодня о них и идет речь. Это геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. А еще есть хантавирусы Нового Света, которые распространены на американском континенте. Эти вирусы очень тяжелые. Это хантавирусный кардиопульмональный синдром. А у нас с вами есть хантавирусы, которые давно известны на территории Украины", – сказала Виноград.

Отмечается, что в Украине хантавирусы являются природно-очаговыми заболеваниями. "И вся Украина, за исключением очень маленьких неисследованных территорий, является эндемической. Это не новое заболевание, просто оно у нас очень интересно распространено. Восточная часть Украины - это так называемый восточноевропейский хантавирусный регион, а запад - это карпатско-балканский хантавирусный регион. Их всего шесть - от Сеула до Франции", - сказала эпидемиолог.

При этом Виноград предупреждает, что заразиться вирусом очень легко, поэтому необходимо соблюдать важные правила безопасности. "Надо все делать для истребления грызунов – это суперрезервуар для многих вирусов, а не только хантавирусов. И нужно выполнять регламенты хранения продуктов, защиты водных объектов и быть внимательными", – рассказала специалист.

При этом она отмечает, что почти каждый десятый украинец сталкивался с этим заболеванием и имеет иммунитет к нему. "Мы делали исследования в этом регионе: 12% людей имеют антитела к хантавирусу. То есть каждый десятый когда-то с ним встречался и переболел. В придачу, среди тех, кто был в наших стационарах, 24% пациентов были больны геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Это самое распространенное заболевание на территории Украины из так называемой группы нетрансмиссионных болезней. Каждый гражданин должен сделать все, чтобы избежать риска заражения хантавирусом", – добавила врач.

Ранее сообщалось, что во Львовской области у жителя Дрогобычского района подтвердили случай заражения хантавирусом. Где именно произошло заражение, неизвестно, но больной видел в своем домохозяйстве крыс, которые являются переносчиками этого вируса.