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Гуманитарная помощь Хорватии: Стало известно, сколько средств выделит Украина

Здание Кабинета министров в Киеве

 Фото: Vasyl Mokan / Facebook

Деньги должен выделить Минфин из резервного фонда

Кабинет министров Украины выделил 20 млн гривен для гуманитарной помощи Хорватии в связи с землетрясениями, которые недавно произошли в стране. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Правительство приняло решение выделить Министерству иностранных дел 20 миллионов гривен для оказания гуманитарной помощи Республике Хорватия. Соответствующее решение Кабинет министров принял во исполнение указа президента Украины от 4 января 2021 года № 1 "Об оказании гуманитарной помощи Республике Хорватия", — говорится в сообщении.

Сейчас чиновники поручили Минфину взять средства из резервного фонда госбюджета.

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Напомним, 4 января президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "Об оказании гуманитарной помощи Республике Хорватия" в связи с землетрясениями, которые недавно произошли в стране.

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