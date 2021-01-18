ГСЧС предупреждает об угрозе схода лавин в Карпатах

Объявлен 3 уровень опасности

В понедельник, 18 января, по прогнозам синоптиков, в Карпатских горах существует угроза схода лавин. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По прогнозам Укргидрометцентра, 18 января, в связи с удержанием значительных низких температур воздуха, на высокогорье восточной части Закарпатской области удерживается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", – говорится в сообщении.

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Напомним, ранее в Карпатах спасатели нашли пропавшего туриста, пропавший в районе горы Поп-Иван Мармарошский.