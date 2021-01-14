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Грузия "категорически" отвергла китайскую вакцину, на которую рассчитывает Украина

Вакцина от Sinovac Biotech Фото из открытых источников

Минздрав Грузии "категорически не рассматривает" вопрос закупки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. Об этом заявила глава ведомства Екатерина Тикарадзе, передает "ДС" со ссылкой на "Эхо Кавказа"

"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", — пояснила Тикарадзе.

Она отметила, что Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала. По словам Тикарадзе, уже идет интенсивная подготовка к вакцинации.

Напомним, 12 января бразильский Институт Бутантан уточнил данные об эффективности вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac, которую хочет закупить Украина. По данным университета, общая эффективность вакцины оказалась около 50,4%.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что если эффективность китайской вакцины против коронавируса будет меньше 70%, компания-производитель компенсирует Украине все средства, потраченные на ее закупку.

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