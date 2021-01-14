Грузия "категорически" отвергла китайскую вакцину, на которую рассчитывает Украина

"Что касается вакцин, то мы говорим о вакцинах Pfizer и AstraZeneca. Китайская вакцина не имеет достаточно информационного материала и надежности на этот период, поэтому Минздрав на данном этапе категорически не рассматривает внедрение китайской вакцины", — пояснила Тикарадзе.