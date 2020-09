Группа Slipknot впервые в истории выступит в Украине

Slipknot Фото из открытых источников

Группа приедет на фестиваль UPark Festival

Американский культовый метал-группа Slipknot впервые едет в Украину на фестиваль UPark Festival в Киеве Выступление 18 июля 2021 года. Об этом сообщили организаторы фестиваля.

Slipknot выпустили свой первый альбом в 1996 году. Последний, шестой альбом, вышел в 2019 году (We Are Not Your Kind). Метал-группа Slipknot выпустила новый альбом после пятилетнего перерыва. За свою карьеру группа получила премию "Грэмми" (2006 год) и добилась звания лучшей группы мира по версии журнала Kerrang. Все альбомы Slipknot имеют статус платиновых.

В 2021 году на UPark Festival также выступят Deftones, Gorillaz, My Chemical Romance и Sum41.

