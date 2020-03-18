Группа Go_A будет представлять Украину на Евровидении, - директор НСТУ

Группа "Go-A" Фото из открытых источников

В этом году конкурс не состоится из-за пандемии коронавируса

Группа Go_A будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение в 2021 году. Об этом в Facebook сообщила директор по управлению персоналом НСТУ Виктория Сидоренко.

"Общественное вещание предложило победителям нынешнего нацотбора группы Go_A представлять Украину на следующем Евровидении 2021 года. Это победители, которых выбрала страна, и такое решение в этой ситуации будет наиболее справедливым", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за распространения коронавирусной инфекции, ежегодный концерт участников Евровидения-2020 оказался под угрозой срыва. Его планировали или перенести с 4 апреля или совсем отменить.

Однако уже 18 марта организаторы международного музыкального конкурса сообщили об официальном отмены Евровидения-2020 из-за пандемии коронавируса.