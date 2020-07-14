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Грозы, шквалы и град: На Левобережье сегодня ожидается ухудшение погоды

Фото из открытых источников

Объявлен І уровень опасности

По прогнозам синоптиков, 14 июля, в большинстве регионов Левобережной Украины ожидается ухудшение погодных условий, в частности, грозы, шквалы и град. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, в отдельных районах Левобережья ожидается град и шквалы 17-22 м/сек. В то же время в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди. 

Также в южных и центральных областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с, объявлен І уровень опасности.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что пострадавшие от пожара в Луганской области получат компенсации от государства, и назвал сумму помощи. 

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