Грозы с градом и шквалами: На запад Украины снова надвигается непогода

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В отдельных районах ожидаются град и шквалы до 15-20 м/с

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) объявила желтый уровень опасности из-за гроз с градом и шквалами. Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте ведомства.

"По данным Укргидрометцентра, 2 июля днем ​​в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

3 июля в западных областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, на Закарпатье и в Карпатах, днем также и на Прикарпатье значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось ранее из-за непогоды в западных областях 550 домов остаются подтопленными, разрушены и другие объекты инфраструктуры.