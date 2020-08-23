Грозы и шквалы: ГСЧС предупреждает об ухудшении погоды на День Независимости

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Объявлен I уровень опасности

Государственная служба чрезвычайных ситуаций предупреждает украинцев об ухудшении погодных условий в понедельник, 24 августа. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно сообщению, на День Независимости в западных, северных и Винницкой областях ожидаются грозы. Кроме этого, днем на западе страны местами шквалы 15-20 м/с , объявлен I уровень опасности, желтый.

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Как отмечается, по прогнозам синоптиков днем 24 августа по Киевской области пройдут грозы, I уровень опасности, желтый.

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Напомним, ранее столичные правоохранители предупредили о перекрытии и ограничении дорожного движения в центре Киева 23-24 августа во время проведения праздничных мероприятий по случаю Дня Независимости.