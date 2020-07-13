live
Новости » Общество Читати новину українською

Грозы, град и сильный ветер: В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

Фото из открытых источников

Объявили І уровень опасности

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

Как отмечается, к непогоде следует  подготовиться жителям центральных, южных и восточных регионов страны. 

"По данным Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении. 

Новости по теме: Видео дня: В Ровенской области выпал град размером с куриное яйцо

Напомним, накануне синоптики предупреждали жителей Киевской области о грозах и шквалах в начале неделе

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Украина потратит 400 млн евро на новый городской транспорт: Кто получит новые троллейбусы и автобусы В Минздраве рассказали, как можно контролировать скопление людей в транспорте Минздрав требует усиления контроля карантина в транспорте и супермаркетах Криклий напомнил, где проверяют маски в транспорте
Loading...

программы канала ZIK

Народ против | Местные выборы. Новые пленки Деркача. Мир на Донбассе | 09.07.20
Масштабные паводки и пожары. Пленки Деркача 3.0. Нацбанк без руководителя | Детали недели | 11.07.20
Новые пленки Байдена-Порошенко и Путина. Скандалы Зеленского | Инсайды недели с Влащенко | 10.07.20
Новые пленки: Возмущение Байдена и любезности с Путиным. Переезд Зеленского | Ток-шоу
Петр Симоненко | Ток-шоу
Национализм, как прикрытие: Пленки Порошенко |