Грозы, град и сильный ветер: В ГСЧС предупредили об ухудшении погодных условий

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Объявили І уровень опасности

По прогнозам синоптиков, в понедельник, 13 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, к непогоде следует подготовиться жителям центральных, южных и восточных регионов страны.

"По данным Укргидрометцентра, 13 июля в Украине, кроме западных областей, грозы, в восточной части местами град, в центральных, южных и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

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Напомним, накануне синоптики предупреждали жителей Киевской области о грозах и шквалах в начале неделе.