Грозы, град и шквалы: На западе Украины объявлено штормовое предупреждение
Скорость ветра будет достигать до 20 м/с
В четверг, 3 сентября, на Западной Украине ожидается ухудшение погодных условий: регионы накроют дожди, грозы, град и шквалы. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Львовского регионального центра гидрометеорологии.
Так, днем 3 сентября в западных регионах синоптики прогнозируют местами дожди, град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.
Кроме этого, значительные дожди ожидаются в Черновицкой области. Утром и ночью в этом регионе будет наблюдаться туман видимостью 200-500 метров.
Напомним, недавно Винницкую область накрыла непогода. Так, в результате сильных дождей и порывов ветра произошло подтопление частных домов.
Также ранее из-за осложнения погодных условий 139 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электроснабжения.