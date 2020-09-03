Грозы, град и шквалы: На западе Украины объявлено штормовое предупреждение

Западную Украину 3 сентября накроет непогода Фото из открытых источников

Скорость ветра будет достигать до 20 м/с

В четверг, 3 сентября, на Западной Украине ожидается ухудшение погодных условий: регионы накроют дожди, грозы, град и шквалы. В связи с этим было объявлено штормовое предупреждение. Об этом говорится в сообщении Львовского регионального центра гидрометеорологии.

Так, днем 3 сентября в западных регионах синоптики прогнозируют местами дожди, град и шквальный ветер со скоростью 15-20 м/с.

Кроме этого, значительные дожди ожидаются в Черновицкой области. Утром и ночью в этом регионе будет наблюдаться туман видимостью 200-500 метров.

Погода в Украине 3 сентября Укргідрометцентр

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Напомним, недавно Винницкую область накрыла непогода. Так, в результате сильных дождей и порывов ветра произошло подтопление частных домов.

Также ранее из-за осложнения погодных условий 139 населенных пунктов в четырех областях Украины остались без электроснабжения.