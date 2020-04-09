Граждане на обсервации будут питаться за собственный счет, - решение правительства

Денис Шмигаль kmu.gov.ua

Правительство также определило, что алкоголь запрещен к употреблению в обсервации

Кабинет министров Украины постановил, что пребывание лиц на обсервации за пандемию коронавирус является бесплатным, кроме питания. Об этом говорится в постановлении правительства.

В частности, правительство решило, что за доставку на обсервацию лиц и организации их питания отвечает местная власть. Министерство внутренних дел, Национальная полиция и Национальная гвардия обеспечивают сопровождение транспорта до мест обсервации и порядок на территории обсерваторов.

Администрация места обсервации обеспечивает подготовку места обсервации до приема гостей и создания условий их пребывания. Администрация обязана следит за соблюдением требований инфекционного контроля, обеспечение персонала средствами индивидуальной защиты при обслуживании лиц, находящихся на обсервации.

Во время двухнедельного карантина в изоляторах гражданам можно передавать пакеты с продуктами. Однако, алкогольные напитки запрещено передавать и употреблять во время обсервации.

После завершения карантина люди должны добраться до своего места жительства за свой счет.

Напомним, в Украине начал работать мобильное приложение "Действий дома", который должен контролировать соблюдение украинцами обсервации. Подробнее о его работе можно прочитать по ссылке.