Границы для украинцев открыли 38 стран, но перед поездкой нужно узнать правила пересечения границы

Прибытие в Украину из стран "красной зоны" AFP

Впрочем, неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова

На сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В частности границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.

Однако неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.

В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте министерства или на сайтах МИД других стран.

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Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов держать свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран по меньшей мере еще две недели.