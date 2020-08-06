Границы для украинцев открыли 38 стран, но перед поездкой нужно узнать правила пересечения границы
Впрочем, неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова
На сегодня свои границы для граждан Украины открыли полностью или с определенными условиями 38 стран. Об этом во время брифинга рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
В частности границы открыли Болгария, Словения, Мальдивы, ОАЭ, Ирландия, Эквадор, Ямайка, Камбоджа, Коморские острова, Пакистан, Пуэрто-Рико, Турция, Сербия, Албания, Черногория, Хорватия, Беларусь, Великобритания, США, Египет, Мексика, Тунис, Багамские острова.
Однако неделю назад границы для украинцев закрыли Сейшельские острова.
В МИД рекомендуют перед поездкой изучить правила пересечения границы той или иной страны. Это можно сделать на интерактивной карте министерства или на сайтах МИД других стран.
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Ранее сообщалось, что Европейский Союз готов держать свои внешние границы закрытыми для путешественников из большинства стран по меньшей мере еще две недели.