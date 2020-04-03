Готовы встать на защиту каждого врача, - Билецкий об увольнении медиков в Сумах

Лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий Фото: Пресс-служба Нацкорпуса

В дни карантина медицинские чиновники увольняют 47 врачей сумского роддома. Под "сокращение" попали льготники: работники с инвалидностью, предпенсионного возраста и матери-одиночки. Об этом написал лидер Национального Корпуса Андрей Билецкий.

"Сюрреализм карантина по-украински. У нас недавно наголосовали законов о социальных гарантиях в связи с пандемией. Так вот пример, где они должны работать в первую очередь и на что обязано мгновенно реагировать государство", - отметил он.

Билецкий заявил, что его политическая сила готова встать на защиту каждого врача, который сегодня страдает от произвола руководителей медицинских учреждений.

"Просим всех врачей, которые попадают в подобные ситуации, обращаться к Национальному Корпусу. Благодарны за вашу работу", - написал Билецкий.

Напомним, к инициативе #НКВолонтеры, организованной на время карантина Национальным корпусом, за несколько недель присоединились более 4 тысяч активных граждан по всей стране. Каждый волонтер проходит обязательный инструктаж по правилам соблюдения личных факторов безопасности, гигиены и защиты и только после этого начинает работу.