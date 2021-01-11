"Готовы ехать в Киев на Майдан": Во Львове люди вышли на протест против повышения тарифов

Телеканал ZIK

Протестующие заявили, что хотят "поставить власть на место"

Во Львове под стенами "Львовгаза" проходит акция протеста против повышения тарифов на коммунальные услуги. Митингующие заявляют, что будут протестовать весь день и готовы к масштабному "тарифному майдану" в Киеве.

Об этом во время включения из Львова в эфире телеканала ZIK рассказала корреспондентка Вероника Адамович.

Как отметила журналистка, акция протеста проходит против повышения тарифов на коммунальные услуги. Участники митинга уже выдвинули свои основные требования представителям "Львовгаза".

Сами же протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.

"Я вышла против повышения тарифов на газ и на транспортировку газа. Будут заоблачные тарифы... 15 числа каждому придет платежка, пусть каждый задумается, что надо выходить и нашу власть ставить на место, чтобы она думала не только о себе, но и о людях... Если поднимется Львов, на следующий понедельник будет больше людей. Я готова даже ехать в Киев и там стоять на Майдане, чтобы заставить нашу власть думать о простых людях", – заявила участница акции протеста во Львове.

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Напомним, вчера, 10 января, в поселке Высокий Харьковского района местные жители вышли на протест из-за высоких тарифов на коммунальные услуги. Примерно полсотни людей вышли с плакатами "STOP геноцид", "Люди - не быдло" и "Нет тарифогеноциду".

Позже к акции протеста присоединились жители города Люботин, которые перекрыли трассу Харьков-Киев.

К слову, недавно в Украине повысили тарифы на тепло для населения для 23 теплоэлектростанций. Кроме того, выросла стоимость электроэнергии.

Однако в Министерстве социальной политики заверили, что ряд украинцев, которые получают субсидию, никоим образом не почувствуют повышения коммунальных тарифов.