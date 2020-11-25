Готовимся ко всему: Шмыгаль подтвердил возможность введения карантина на новогодние праздники

Глава Кабмина Денис Шмыгаль Фото из открытых источников

По его словам, Кабмин готовится ко всем возможным сценариям

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство готовится ко всем возможным сценариям по усилению карантина, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники. Об этом он написал в своем Тelegram.

"Вчера президент Украины Владимир Зеленский рассказал о важных инициативах поддержки людей и бизнеса, если будет усилен карантин. Подчеркиваю, мы готовимся ко всем возможным сценариям, в том числе и к возможному введению карантина на зимние праздники", - отметил глава правительства.



Как известно, сейчас в Украине действуют ограничения оранжевой зоны и "карантин выходного дня".

"Окончательную эффективность и результат такой модели мы сможем оценить в начале декабря, но уже сейчас мы фиксируем уменьшение мобильности населения. По данным операторов мобильной связи такая мобильность снизилась до самого низкого уровня со времени полного карантина весной. Меньшая мобильность людей означает уменьшение вероятности заражения, а соответственно разрывается цепь заболеваемости.



Результатом всех этих мер должен стать выход на плато по количеству заболевших на начало декабря. Определенное улучшение ситуации мы можем видеть уже сегодня и по количеству занятых койкомест и по количеству заболевших", - разъяснил Шмыгаль.

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Напомним, ранее основатель проекта FolkUkraine Игорь Добруцкий заявлял, что учитывая пандемию коронавируса, праздновать Новый год в Киеве будут без фудкортов, больших концертов и массовых гуляний. Из еды и напитков организаторы смогут оставить только то, что можно приготовить за стеклом, - кофе, чай, какао, глинтвейн. Вполне вероятно, что останутся сувениры.

К слову, на прошлой неделе заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявил, что говорить о введении "новогоднего локдауна" рано, ведь сначала власть хочет увидеть результаты "карантина выходного дня".