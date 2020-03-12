Государство средства заплатило, но спортивной площадки не получило, – Григорий Мамка о злоупотреблениях в ФФУ

Когда государство заплатило средства, оно должно получить продукт. Однако государство деньги заплатило, но продукта не получило, поэтому кто-то должен отвечать за это.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Григорий Мамка.

Григорий Мамка напомнил, что временная следственная комиссия изучает действия бывшего руководителя бюджетного комитета Андрея Павелко и программу финансирования строительства спортивных площадок на территории Украины.

Во время инспекционного выезда на одну из недостроенных спортивных площадок народный депутат сообщил, что никаких документов относительно строительства площадки заместитель директора школы не предоставила и кто именно выполняет строительные работы тоже не сообщила.

"Это только одна из площадок. Их более 740 площадок на территории Украины должно было быть построено и закончено их строительство, потому что программа закончила свою деятельность в 2019 году..., но мы имеем 2020 год и имеем такое состояние площадки, которую мы проверили и проинспектировали", – отметил Григорий Мамка.

Нардеп продолжил: "Деньги когда государство заплатило, оно должно получить продукт. Оно деньги заплатило – продукта не получило. Кто-то должен отвечать – и он будет отвечать".

Григорий Мамка напомнил, что Андрей Павелко был руководителем бюджетного комитета, возглавлял ФФУ: "Эта программа существовала по инициативе Федерации футбола. Средства выделили из бюджета – и мы увидели результат работы бюджетных средств".

Он рассказал, что другие члены ВСК инспектируют другие площадки. Нардеп отметил, что после инспекции он составит соответствующий акт, приобщит фото площадки и доложит на заседании ВСК о состоянии объекта.

Как сообщалось ранее, народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Григорий Мамка заявил, что правоохранители не проводят качественного исследования относительно фактов злоупотреблений в ФФУ, а относительно некоторых уголовных дел не было проведено никакого расследования.

Напомним, журналисты передачи "STOP Коррупции" раскрыли коррупционные схемы президента Федерации футбола Украины (ФФУ) Андрея Павелко.

Ранее Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации главой Федерации футбола Украины, депутатом Верховной Рады от фракции "Блок Петра Порошенко" Андреем Павелко.