"Государство не оставит вас в беде": Зеленский обещал пострадавшим от непогоды финансовую помощь

По словам президента, для преодоления последствий стихии понадобится не один миллиард гривен

Владимир Зеленский Украинская правда

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что государство не оставит пострадавших от стихии в западных областях и пообещал финансовую поддержку. Об этом он рассказал в своем обращении относительно последствий непогоды в Западной Украине, которое транслировал телеканал ZIK.

"Прежде всего, я хочу выразить искренние соболезнования семьям погибших. Других пострадавших граждан хочу заверить – государство не оставит вас в беде. Мы обязательно восстановим разрушенные дороги, мосты и другую инфраструктуру", - сказал президент.

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Кроме этого, Зеленский заверил, что также будут решены проблемы с жильем для пострадавших и выплачена финансовая помощь.

"Обязательно решим вопрос жилья – или восстановим разрушенное, или найдем новое. Отдельно вам будет выделена финансовая помощь. Мы понимаем, что для преодоления последствий может понадобиться не один миллиард гривен, но эти средства обязательно будут найдены", - подытожил глава государства.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский выдвинул правительству требование принять системное решение, которое бы могло помочь избежать ежегодного подтопления в западных регионах.