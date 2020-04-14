Государство не готово к форс-мажорам: Кацман о пожаре в Чернобыльской зоне

Политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Фото из открытых источников

Государство могло бы создать из Чернобыльской зоны огромный научный центр

Мы построили государство, которое не готово к всякого рода форс-мажорам. Я о коронавирусе молчу, это беда для всего человечества, но мы не готовы к своей зоне ответственности.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Комментируя пожар в Чернобыльской зоне, эксперт заметил, что люди своими налогами уже дали государству так называемый аванс для того, чтобы все соответствующие службы отслеживали ситуацию и предотвращали возникновение пожаров в "серых зонах".

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"Мне очень жаль этих молодых ребят, спасателей, которые спят на земле. Но это государственное дело. Вот я вчера в Верховной Раде просидел целый день, там уборщицы с тряпочками ходили, протирали каждый сантиметр, но ни один человек с трибуны даже об этом не сказал. Тут дело в том, что мы построили государство, которое не готово к всякого рода форс-мажорам. Я о коронавирусе молчу, это общая беда для всего человечества, мы здесь не готовы, это понятно. Но почему мы не готовы к своей зоне ответственности? ", – недоумевает Владимир Кацман.

Он считает, что государство могло бы создать из Чернобыльской зоны огромный научный центр, ведь на этой территории сохранились уникальные животные и уникальные природные явления.

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"Все это могло стать и туристической зоной. Но кто об этом позаботился? Хотя налоги на этот собирали у нас", – отметил Кацман.

Напомним, уже вторую неделю в Чернобыльской зоне наблюдается горение травянного настила и лесной подстилки отдельными очагами.

К тушению пожаров привлечено 415 человек и 98 единиц техники, из них от ГСЧС 321 человек личного состава и 66 единиц техники (в том числе 3 самолета АН-32П и 3 вертолета ГСЧС.

13 апреля авиатехника совершила 227 сбросы – 538 т воды.

Ранее заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что пожар, который вспыхнул в Чернобыльской зоне, не сможет достичь хранилищ с отработанным ядерным топливом.