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Государство действует настолько жестко, насколько требует ситуация, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский во время селекторного совещания с представителями правительства и госведомств Офис президента

Президент напомнил, что меры, введенные в Украине, являются такими же, как в Европе, однако наказания не настолько строги.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что карантинные мероприятия в стране не являются жесткими. Об этом он заявил во время в своем обращении, которое транслировал телеканал ZIK

"В настоящее время, статистика свидетельствует о том, что принятые нами меры являются правильными. Они не были преждевременными и слишком суровыми. Мы анализируем развитие ситуации и продолжим действовать в соответствии с вызовами будущего", - отметил президент. 

Также, по его словам, сегодня государство действует настолько жестко, насколько этого требует развитие ситуации.

"Наши действия являются абсолютно симметричными с большинством стран Европы и мира. А санкции за нарушение правил карантина, например, в Италии составляют до трех тысяч евро, во Франции почти четыре, в Сингапуре до десяти тысяч долларов, а в Испании до тридцати тысяч евро. Мы все стоим на страже демократических ценностей и свобод, но есть времена, когда приоритетом становится здоровье и жизнь целой нации. Сегодня именно такое время. Все ограничения – являются лишь временными неудобствами, они важны и нужны для вашей же безопасности", - подытожил президент.

Ранее всемирная организация здравоохранения призвала руководства стран, где приняты ограничительные меры из-за эпидемией коронавирус не снимать их слишком рано.

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