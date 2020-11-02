Гостуризма и Google подписали меморандум о сотрудничестве

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Документ предусматривает обмен опытом по внедрению инновационных информационных технологий

В понедельник, 2 ноября, Государственное агентство развития туризма (ГАРТ) и компания Google подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию туристической отрасли и диджитал трансформации Украины. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба агентстсва.

"Это важный шаг на пути к развитию туристической отрасли и диджитал трансформации Украины. На сегодня мы уже немало сделали совместно с украинским офисом компании и уверенно продолжаем двигаться дальше. Диджитализация туристической отрасли - одно из приоритетных направлений работы ГАРТ, именно поэтому мы понимаем важность кооперации с ведущими мировыми цифровыми компаниями", - рассказала председатель Гостуризма Марьяна Олеськив.

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Известно, что меморандум предусматривает сотрудничество в таких направлениях:

Обмен опытом по организации и реализации программ, направленных на развитие и продвижение Украины как интересной туристической дестинации (как въездного, так и внутреннего туризма).

Организация и проведение семинаров, лекций, тематических исследований для дальнейшего совершенствования знаний в контексте туристических отношений.

Сотрудничество и помощь в различных туристических мероприятиях.

Обмен информацией об участии в крупных украинских и международных форумах.

Обмен опытом в области внедрения инновационных информационных технологий.

Также в ГАРТ отметили, что несмотря на широкий доступ к интернету по всей территории Украины, до сих пор прослеживается тенденция, что локальные туристические офисы не умеют правильно работать с цифровыми инструментами, в частности всеми возможностями Google, поэтому важно организовать цифровые обучения (прежде всего для работников туристической отрасли).

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Напомним, недавно дочерняя компания Google Loon LLC, которая занимается обеспечением доступа в интернет в отдаленных и сельских районах, установила новый рекорд по продолжительности полета воздушных шаров в стратосфере.