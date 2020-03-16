Госпродпотребслужба будет штрафовать столичных продавцов без масок

Продавцы в продуктовых магазинах должны носить маски или находится за специальным экраном

Иллюстративное фото Фото из открытых источников

Госпродпотребслужба Киева предупреждает, что будет штрафовать продуктовые магазины за отсутствие масок у продавцов. Об этом на брифинге заявил начальник Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан, сообщает Лига.Новости.

Отвечая на вопрос журналиста, почему продавцы в продуктовых магазинах не носят масок, Рубан отметил, что в магазинах ознакомлены с требованиями Госпродпотребслужбы по защите сотрудников.

В частности, работники должны носить маски, или же должны быть установлены экраны между продавцами и покупателями. Кроме этого, введен повышенный режим дезинфекции и запрещено реализовывать товары в открытом виде.

"Этот вопрос сейчас проверяется, и кто не будет соблюдать эти требования, будут оштрафованы", - сообщил Рубан.

По его словам, сейчас проверку проводят 70 инспекторов Госпродпотребслужбы. Также о случаях несоблюдения требований можно сообщать по номеру 15-51.

Относительно продажи продукции на открытых рынках, Рубан отметил, что на открытом воздухе минимальный риск заражения, и поэтому они будут работать, поскольку это "продовольственная безопасность Киева".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал Кабинет министров и представителей власти в регионах обеспечить бесперебойную работу продуктовых и продовольственных магазинов, банков и аптек.