live
Новости » Общество Читати новину українською

Госпогранслужба пригрозила ответственностью хасидам, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси

Пограничники напомнили об ограничении въезда для иностранцев на территорию Украины

Встреча пограничников с хасидами ГНСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Фейсбук.

Отмечается, что в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан. Пограничники встретились с представителями иностранцев и донесли требования Постановления КМУ об ограничении въезда. Дейнеко отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Кроме того, сотрудники пограничной службы подчеркнули недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность. Сейчас известно, что ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Нацполиции и Нацгвардии Украины, но ситуация остается контролируемой.

Новости по теме: В Умани снова возник конфликт между хасидами и местными жителями из-за строительства синагоги

Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Иностранцы планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, однако их не пропустили на территорию Украины из-за ограничения въезда.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Переговоры в "нормандском формате", новые дела против Порошенко и свыше 3 тыс. больных коронавирусом в сутки: Главное за 11 сентября Без надбавок и доплат: Повысят или уменьшат заработные платы педагогам Срыв инспекции вблизи Шумов, интервью Андрея Богдана и одесский пляж без Delfi: Главное за 10 сентября После отставки Абромавичуса нужно срочно сократить штат топ-менеджеров "Укроборонпрома", - СМИ
Loading...

программы канала ZIK

Бюджет-2021 - проедим или заработаем? Распределение средств. Вторая волна COVID-19 | Детали дня | 14.09.20
Святослав Пискун | Ток-шоу
Вадим Карасев в эфире телеканала ZIK, 14.09.20
Выборы на Донбассе. Какой будет бюджет -2021? | Ток-шоу
Бюджет-2021. Поднять DELFI за миллионы. Местные выборы. Произвол радикалов | Ток-шоу
Местные выборы. Бюджет-2021. Нападения радикалов на оппозицию | Ток-шоу