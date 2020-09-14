Госпогранслужба пригрозила ответственностью хасидам, которые пытаются попасть в Украину с территории Беларуси

Пограничники напомнили об ограничении въезда для иностранцев на территорию Украины

Встреча пограничников с хасидами ГНСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко встретился с группами иностранцев, которые пытаются попасть в Украину из Беларуси вопреки ограничениям въезда. Об этом сообщила пресс-служба ГПСУ в Фейсбук.

Отмечается, что в одном из пунктов пропуска в пределах Черниговской области фиксируется прибытие групп иностранных граждан. Пограничники встретились с представителями иностранцев и донесли требования Постановления КМУ об ограничении въезда. Дейнеко отметил, что каждый иностранный гражданин должен уважать законы Украины и правила, регламентирующие пересечение государственной границы.

Кроме того, сотрудники пограничной службы подчеркнули недопустимость нарушения границы иностранцами, поскольку они будут нести за это ответственность. Сейчас известно, что ГПСУ задействовала резервы ведомства и организовала взаимодействие с подразделениями Нацполиции и Нацгвардии Украины, но ситуация остается контролируемой.

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Ранее сообщалось, что на границе Беларуси и Украины застряли более 1,5 тысячи хасидов-паломников. Иностранцы планировали попасть в Умань на празднование Рош ха-Шана, однако их не пропустили на территорию Украины из-за ограничения въезда.