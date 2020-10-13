Госпитали МВД и СБУ являются "потенциальным резервом коек" для больных коронавирусом, - Ляшко

Виктор Ляшко МИНЗДРАВ

Впрочем, остается острым вопрос с квалифицированными кадрами

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заверил, что Минздрав ищет возможности, как и где перепрофилировать заведения для борьбы с коронавирусом. Больницы ведомственных служб являются потенциально резервом коек, которые могут разворачивать. Об этом он сообщил в эфире "Громадського радіо".

"В первую очередь мы ищем возможности, как и где перепрофилировать заведения. Сейчас мы рассматриваем возможность привлечения институтов Академии медицинских наук, больниц ведомственных служб, таких как "Укрзализныця", Государственное управление делами, госпитали МВД, СБУ, ГНСУ, это все потенциально наш резерв коек, которые мы можем разворачивать", — сказал он.

Кроме этого, по словам Ляшко, на совещании у президента в субботу озвучивался вопрос о местах, где возможно разворачивать дополнительно госпитали уже за пределами учреждений здравоохранения.

"В первую очередь, речь идет о Киеве, об Одесской и Донецкой областях. Как это приспособить — прописано в нормативном документе Минздрава, у нас есть примерный табель оснащения, мы рассчитали количество оснащения, которое должно быть", - добавил Ляшко.

Он также отметил, что госпиталь можно развернуть, но туда должны приехать квалифицированные кадры – а вопрос с врачами пока очень острый.

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