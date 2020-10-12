Госкомиссия поддержала рекомендации МОН о школьных каникулах и дистанционном обучении в учреждениях высшего образования

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С учетом эпидситуации школы после каникул могут перевести на смешанное или дистанционное обучение

Государственная комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций на заседании 12 октября рассмотрела вопрос об особенностях работы учебных заведений в период адаптивного карантина. Об этом сообщает "Урядовий портал".

Согласно сообщению, комиссия решила рекомендовать учреждениям общего среднего образования установить с 15 по 30 октября 2020 года каникулы, а в следующий период - возможен переход на дистанционную и смешанную форму обучения с учетом эпидемиологической ситуации.

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Кроме этого, рекомендовано учреждениям профессионального (профессионально-технического) образования, профессиональной предвысшего и высшего образования перейти с 15 октября по 15 ноября 2020 года на дистанционную форму обучения с заказным выездом студентов из общежитий (кроме сирот; лиц, лишенных родительской опеки, соискателей образования с временно оккупированных территорий, красных карантинных зон, иностранных граждан и лиц без гражданства, соискателям образования, которые совмещают учебу с работой).

Соответствующее дополнение к постановлению "О внесении изменений в постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 г. № 641" должны подготовить Министерство здравоохранения и Министерство образования и науки на рассмотрение Кабинета Министров.

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Напомним, в условиях ухудшения ситуации с распространения коронавируса COVID-19 Министерство образования и науки направило письмо руководителям учреждений общего среднего образования, в котором рекомендует провести осенние каникулы для школьников с 15 по 30 октября 2020 года.

Также Министерство образования и науки рекомендовало ввести дистанционное обучение в учреждениях высшего, профессионального, профессионального (профессионально-технического) образования с 15 октября по 15 ноября 2020 года.