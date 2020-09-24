Госгарантии по кредитам: В Украине вступил в силу новый закон

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Законом предусмотрено, что Кабмин должен установить принцип отбора банков-кредиторов и условия предоставления гарантий

В Украине вступил в силу закон, который позволяет предоставлять государственные гарантии по кредитам частного бизнеса. Об этом пишет "РБК-Украина".

В частности, закон предусматривает предоставление госгарантий на портфельной основе на сумму до 5 млрд гривен в обеспечение частичного выполнения долговых обязательств по портфелю заимствований субъектов хозяйствования - резидентов Украины перед банками-кредиторами.

Законом предусмотрено, что Кабмин должен установить принцип отбора банков-кредиторов и условия предоставления гарантий, а вместе с ним размер и вид обеспечения.

Соответствующие гарантии оформляются между Министерством финансов и банком-кредитором в виде договора.

Сообщается, что документ вводит новые механизмы для предоставления доступного ипотечного кредитования для украинцев.

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Напомним, ранее Верховная Рада Украины ограничила размер штрафов по микрокредитам в Украине. За соответствующий законопроект №1109 "О потребительском кредитовании" проголосовали 310 нардепов.