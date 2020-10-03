Горсовет Днепра опроверг заявления о нехватке коек для больных коронавирусом

В горсовете Днепра опровергли заявления о нехватке коек для больных Covid-19 Фото из открытых источников

По данным горсовета, в больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках

Главврач областной больницы имени Мечникова и кандидат в мэры Днепра от "Слуги народа" Сергея Рыженко заявил о том, что в медицинском учреждении заканчиваются койки для больных коронавирусом. Однако, заместитель директора департамента здравоохранения городского совета Днепра Юлия Викленко опровергла его слова и заверила, что коек в больнице хватает. Об этом сообщает Страна.

"Больница имени Мечникова находится в областном подчинении, но тем не менее, согласно распоряжению Министерства здравоохранения и главного санитарного врача Украины, больница им. Мечникова - одна из тех, которые оказывают помощь больным коронавирусом в городе Днепр, несмотря на то, что она областного подчинения. Среди таких больниц: №16, №8, №21 для взрослых, больница им. Мечникова и №6 для детей. Несмотря на повышенный уровень заболеваемости, коек хватает. В больнице им. Мечникова находится 61 человек при 180 свободных койках. Также в других больницах тоже есть свободные койки", - заявила Викленко.

По ее словам, положительный результат теста на коронавирус в лабораториях Днепра зачастую не подтверждается лабораториями в других городах. Также Викленко заверила, что ситуация закономерная и типичная для осеннего сезона.

"Это обычная закономерная ситуация. Да, пришла осень. У нас есть рост заболеваемости ОРВИ, также рост коронавирусной инфекции не только по всей Украине, но и по всей Европе. Мы информируем людей, чтобы они носили маски, соблюдали дистанцию, обрабатывали руки. К сожалению, не все люди соблюдают эти правила. Также есть интересный момент. В той же лаборатории при больнице Мечникова делают тесты на коронавирус и приходит положительный ответ, а когда люди перепроверяют в лабораториях других городов - диагноз не подтверждается", - отметила Юлия Викленко.

Напомним, недавно министр здравоохранения Максим Степанов сообщил о увеличении количества больных COVID-19, которые нуждаются в госпитализации. Так, недавно за сутки в медучреждение доставили 801 больного, а всего в больницах с коронавирусом или подозрением на него находится свыше 15,5 тысяч человек.