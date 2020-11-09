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Городской голова Николаева заболел COVID-19

Мэр Николаева Александр Сенкевич Фото из открытых источников

Сенкевич отметил, что пойдет на самоизоляцию

Мэр Николаева Александр Сенкевич заболел на коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook

Городской голова отметил, что пойдет на самоизоляцию.

"Друзья, у меня тут возникла небольшая несвоевременная проблема - у меня обнаружили COVID-19 и небольшую пневмонийку. Вынужден пойти на самоизоляцию", - написал Сенкевич.

В то же время он заявил, что не прекращает работу, поскольку в Николаеве сейчас начинается отопительный сезон.

К слову, ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусной болезнью COVID-19

Новости по теме: Руководитель Офиса президента также заболел COVID-19

Напомним, по состоянию на утро 9 ноября в Украине лабораторно подтверждено 469 018 случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, за прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8687 (из них детей – 350, медработников – 321) новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, выздоровели 2277 пациентов, а жертвами болезни стали 115 человек.

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