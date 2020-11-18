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Городской голова Черноморска заразился коронавирусом

Василий Гуляев Фото из открытых источников

Новоизбранный городской голова подчеркнул, что черноморский исполком будет работать в дистанционном режиме

Новый мэр Черноморска Василий Гуляев заболел COVID-19. Об этом он сообщил в Facebook.

По его словам, он делал тесты дважды. Первый результат оказался отрицательным, второй - положительным.

"Я буду продолжать обследоваться. Я чувствую себя совершенно нормально. Пока никаких симптомов я не вижу", - сказал Гуляев.

В то же время новоизбранный городской голова подчеркнул, что Черноморский исполком будет работать в дистанционном режиме, поскольку там тоже выявили случаи коронавируса.

Новости по теме: В Украине подтвердили уже более 570 тыс. случаев COVID-19, за последние сутки заболели 12,5 тыс. человек

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов, который недавно заболел коронавирусом, заявил, что на собственном опыте проверит эффективность протокола лечения COVID-19 и работу медицинской системы.

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