Городские головы не имеют полномочий отменять ограничение "карантина выходного дня", - Шмигаль

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Госпотребслужбе и Нацполиции было поручено провести проверки соблюдения противоэпидемических мероприятий

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что городские головы не имеют полномочий отменять на территории отдельной административной единицы действие решений Кабмина, в том числе и о введении "карантина выходного дня". Об этом он рассказал во время селекторного совещания с руководителями областей по ситуации с распространением COVID-19 на территории страны, сообщает Правительственный портал.

Согласно сообщению, глава правительства проинформировал председателей областных государственных администраций о том, что с 13 ноября вступили в силу изменения к постановлению №641, касающиеся усиления противоэпидемических мероприятий на всей территории Украины и введения "карантина выходного дня", а также подчеркнул, что городские головы не имеют полномочий делать исключения для объектов, которые внесены в перечень постановления.

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"У городских голов нет полномочий разрешать или запрещать действие решений Правительства на территории отдельно взятой территориальной единицы. Решения правительства действуют безусловно и подлежат выполнению всеми субъектами хозяйствования, которые располагаются на территории Украины. Карантин выходного дня касается исключительно определенного перечня субъектов хозяйствования, которые есть на территории Украины. Если это, например, ТРЦ, то он должен быть закрыт в течение выходных", — отметил Шмигаль.

По словам премьера, главы ОГА должны скоординировать работу местной полиции и Госпродпотребслужбы для проверки субъектов хозяйствования, которые на выходные не должны принимать посетителей.

Напомним, недавно городской голова Львова Андрей Садовый выступил против введения в Украине "карантина выходного дня" и заявил, что во Львове такое решение правительства поддерживать не будут.

Впоследствии секретарь оперативного штаба Одесского горсовета по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации Александр Тиховский заявил, что в городе также не планируют вводить "карантин выходного дня".