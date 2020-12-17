Google создала "симулятор оперы" с помощью искусственного интеллекта

The Blob Opera Фото из открытых источников

Проект работает в браузерах на устройствах, которые поддерживают современные вебтехнологии, но на смартфоне может не функционировать

Лаборатория искусств и культуры Google провела эксперимент, благодаря которому пользователь браузера может создать оперу на основе четырех голосов. Об этом сообщает New Atlas.

Проект называется The Blob Opera. Четыре капли-исполнители позволят пользователю создать собственную оперную композицию. Модель машинного обучения тренировалась на голосах четырех оперных певцов. Кристиан Джоэл (тенор), Фредерик Тонг (бас), Джоанна Гэмбл (меццо-сопрано) и Оливия Даутні (сопрано) записали 16 часов аудио для эксперимента. Ингун гида Храфнкельсдоттир и Джон Холланд-Эвери обеспечили дополнительный вокал.

То, что слышит пользователь при создании собственной миниоперы курсором мыши, - это видение оперы искусственным интеллектом. Компания отмечает, что Blob Opera работает в браузерах на устройствах, которые поддерживают современные вебтехнологии, но на смартфоне может не функционировать.

Чтобы создать собственную оперу, необходимо нажать на одного из “персонажей” и потянуть его вверх или вниз для изменения тона голоса и формы рта для различных гласных звуков. Отдельные капли можно "приглушить", если нажать на значок звука.

Выступление можно записать для воспроизведения, а если нажать на пиктограмму дерева, у капель появляются праздничные новогодние шляпы и пользователь может послушать напевание известных колядок. Капли не успевают петь настоящие слова, однако передают общую мелодию гласными звуками.

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