Google Maps будет показывать локальную статистику по COVID-19

Информация будет доступна для всех 220 стран, в которых работает Google Maps

Google Maps, с помощью специального инструмента, будет показывать статистику заболеваемости коронавирусной болезнью в разных странах и местностях мира. Об этом сообщает CNN.

Начиная с этой недели, программа Maps будет отображать показатели количества новых случаев заболевания COVID-19 на 100 000 человек в течение семи дней. Пользователи смогут в выбранной местности увидеть, увеличивается или уменьшается количество случаев заболевания.

Информация будет доступна для всех 220 стран, в которых работает Google Maps.

В свою очередь в Google отметили, что инструмент будет показывать "критическую информацию о случаях заболевания COVID-19 в данной местности, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о том, куда идти и что делать".

Google будет брать данные из трех источников: Университета Джона Хопкинса, New York Times и Википедии. Они получают свои данные от Всемирной организации здравоохранения и других общественных или государственных организаций здравоохранения.

Вскоре эта функция станет доступной в версиях Google Maps для iOS и Android.

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Напомним, в течение последних суток в Украине было подтверждено 3372 новых случая коронавируса, 52 человека умерли, 1788 человек преодолели болезнь. В общем от COVID-19 уже умерло 3757 человек, выздоровели - 83 458.