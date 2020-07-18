Google будет "банить" рекламу с теориями заговора относительно коронавируса

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Это связано с высокими показателями заболеваемости

Компания Google заявила, что удалять рекламу с теориями заговора относительно происхождения коронавирус и другой информацией, связанной с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что компания прибегает к таким мерам на фоне высоких показателей заболеваемости и призывов к цифровых гигантов, таких как Google и Facebook, сделать больше для уменьшения дезинформации.

В заявлении Google говорится, что компания будет "банить" рекламу о теории заговора, в частности, что новый вирус был создан в китайской лаборатории как биологическое оружие, что его создал соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс, или что вирус - это обман.

Новая политика Google также запретит рекламодателям создавать собственную рекламу, которая рекламирует коронавірусні теории заговора.

Как пишет Reuters, компания уже запрещает рекламу про "чудодейственные" лекарства и рекламу, которая способствует движению против вакцинации.

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Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены дезинформацией, которую распространяют РФ и Китай по коронавірусної кризиса, и собираются дать отпор их усилиям.