Google будет "банить" рекламу с теориями заговора относительно коронавируса
Это связано с высокими показателями заболеваемости
Компания Google заявила, что удалять рекламу с теориями заговора относительно происхождения коронавирус и другой информацией, связанной с COVID-19. Об этом сообщает Reuters.
Отмечается, что компания прибегает к таким мерам на фоне высоких показателей заболеваемости и призывов к цифровых гигантов, таких как Google и Facebook, сделать больше для уменьшения дезинформации.
В заявлении Google говорится, что компания будет "банить" рекламу о теории заговора, в частности, что новый вирус был создан в китайской лаборатории как биологическое оружие, что его создал соучредитель корпорации Microsoft Билл Гейтс, или что вирус - это обман.
Новая политика Google также запретит рекламодателям создавать собственную рекламу, которая рекламирует коронавірусні теории заговора.
Как пишет Reuters, компания уже запрещает рекламу про "чудодейственные" лекарства и рекламу, которая способствует движению против вакцинации.
Ранее сообщалось, что в НАТО обеспокоены дезинформацией, которую распространяют РФ и Китай по коронавірусної кризиса, и собираются дать отпор их усилиям.