Голубовская о медреформе: Как могут инфекционные стационары финансироваться по принципу пролеченного случая?

Ольга Голубовская dsnews.ua

Система здравоохранения финансируется по остаточному принципу, говорит медик

Большинство инфекционных стационаров в регионах не вошли в перечень опорных больниц, поскольку не соответствуют тем требованиям, которые прописала Национальная служба здоровья Украины. Однако все понимают, что прописываются такие требования к больницам, которые не могут быть обеспечены.

Об этом в эфире программы "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK во время включения заявила член оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, ведущий врач-инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская.

"Я считаю, мы делаем все, что возможно, а что можно ожидать от системы здравоохранения, которая финансируется по остаточному принципу? Я приведу такой пример, позитивный с точки зрения пандемии. Вы себе можете представить, что очень много, большинство инфекционных стационаров в регионах не вошли в опорные больницы. Почему они туда не вошли? Потому что они не соответствуют тем требованиям, которые прописала НСЗУ. Представляете себе уровень проведения реформ? То есть, прописываются требования к больницам, которые, все понимают, не могут это обеспечить. Да, конечно надо, чтоб реанимационное отделение было в каждой больнице, это понятно. Дайте денег на это - и будет вам реанимационное отделение", – подчеркнула Ольга Голубовская.

Медик удивляется: "Вообще, как могут инфекционные стационары финансироваться по принципу пролеченного случая? Это все равно, что финансировать пожар".

Напомним, по состоянию на 14 апреля в Украине 3372 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 98 летальных, 119 пациентов выздоровели.

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