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Гололедица и туман: Из-за непогоды ГСЧС объявила желтый уровень опасности

Фото из открытых источников

Спасатели предупреждают о возможных нарушениях движения транспорта

Из-за ухудшения погодных условий в пятницу, 11 декабря, в северных, центральных и южных регионах страны объявлен І уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС

"Ночью и утром 11 декабря в северных и центральных областях гололед, на дорогах гололедица, в южных и центральных областях туман, видимость 200-500 м (І уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Киеве и Киевской области ночью 11 декабря ожидается гололед, на дорогах гололедица (І уровень опасности, желтый). 

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Напомним, в четверг, 10 декабря, из-за ухудшения погодных условий в Ровненской, Тернопольской и Хмельницкой областях ограничивали движение грузового автотранспорта и автобусов.

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