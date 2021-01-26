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Гололедица и до 20 см снега: в семи областях Украины завтра будет бушевать непогода

Также в нескольких областях ожидаются сильные порывы ветра

Фото из открытых источников

Укргидрометцентр дал предупреждение украинцам об опасных метеорологических явлениях в семи областях Украины. Соответствующее объявление опубликовано на Facebook учреждения.
 
"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине на завтра. 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10-20 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности), - говорится в сообщении.
 
Укргідрометцентр

 
 
Ранее сообщалось, что в Украине последний месяц зимы отметится более теплой погодой, однако в первой половине февраля все же придет похолодание
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