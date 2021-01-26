Гололедица и до 20 см снега: в семи областях Украины завтра будет бушевать непогода

Также в нескольких областях ожидаются сильные порывы ветра

Фото из открытых источников

Укргидрометцентр дал предупреждение украинцам об опасных метеорологических явлениях в семи областях Украины. Соответствующее объявление опубликовано на Facebook учреждения.

"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях по Украине на завтра. 27 января в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях значительный мокрый снег (образование снежного покрова высотой 10-20 см), налипание мокрого снега, на дорогах гололедица; в южной части Украины порывы ветра 15-20 м/с (И уровень опасности), - говорится в сообщении.

Укргідрометцентр