Гололед на улице: Как правильно передвигаться и уберечь себя от травм

Укринформ

В первую очередь понадобится правильная зимняя обувь и одежда

Киев в четверг вечером, 10 декабря, превратился в сплошной каток из-за ухудшения погоды и осадков, которые моментально превращались в лед. Как не стать жертвой падения на льду и научится правильно передвигаться по скользкой дороге, рассказали в Bigmir, передает РБК-Украина.

Как отмечается, в первую очередь понадобится правильная зимняя обувь, желательно с рельефной подошвой, поскольку она обеспечит сцепление со льдом. Подошва такой обуви должна быть резиновая или каучуковая, потому что эти материалы не замерзают при низких температурах. Также на подошву можно добавить специальные устройства против скольжения - резиновые прокладки. Если нет под рукой ничего – берите обычный медицинский пластырь и приклейте его к подошве. Надолго его не хватит, но быстро добежать до места назначения он поможет.

Кроме того, очень важна правильная одежда. Она должен быть теплой и удобной, такой, которая поможет балансировать на льду и не будет сковывать руки. Очень хороши в такую погоду пуховики – они могут смягчить удар при падении, а еще они легкие и удобные. Также необходимо носить с собой перчатки.

Правила безопасности при передвижении на гололеде:

из дома лучше выходить заранее, чтобы без спешки добраться до места назначения;

по льду следует передвигаться небольшими шагами;

наступайте на всю подошву, ноги слегка согните в коленях и расслабьте, при ходьбе не поднимайте их высоко;

по возможности - скользите, это плохо для обуви, но хорошо для человека;

смотрите под ноги и не держите руки в карманах;

выбирайте участки пути, где более безопасно и держитесь как можно дальше от проезжей части;

нежелательно носить с собой тяжелые сумки или груз. Если сумка все же необходима – повесьте ее на плечо. Не берите сумки с длинными ручками, которые смещают центр тяжести;

не ходите под крышами домов – с крыши могут падать сосульки, куски льда или снега;

людям старшего возраста рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или палку с заостренными шипами;

особенно осторожно нужно передвигаться по лестнице-чтобы удержать равновесие, ставьте ступни вдоль лестницы.

Как правильно падать, чтоб не травмировать себя

Если чувствуете, что падаете, то постарайтесь присесть, чтобы снизить высоту падения. Не выставляйте руки перед собой при падении и ноги держите вместе, смотрите перед собой. Не пытайтесь спасать вещи, которые несете. Также можно прижать руки к бокам и падать желательно на бок – переносите корпус и вес тела в момент падения вперед и набок. Так есть шанс уберечь спину и голову.

На земле постарайтесь сразу перекатиться для смягчения удара. Не надо спешить вскакивать сразу на ноги – осмотрите себя, проверьте, ничего ли не болит, не кружится голова. Если чувствуете, что что-то не так – обращайтесь за помощью к прохожим или звоните в скорую. И даже если все в порядке, но есть дискомфорт – проверьтесь у травматолога, некоторые травмы бывает сразу незаметны.

Напомним, сегодня в Киеве ввели оперативное положение на всех маршрутах общественного транспорта из-за сложных погодных условий. Транспорт курсирует с отклонением от графика движения. Кроме того, в столице приостановил работу городской фуникулер - тоже из-за непогоды.

Накануне синоптики прогнозировали, что из-за активных циклонов над Западной Европой на западе, севере и в некоторых центральных областях Украины ожидаются осадки, мокрый снег или даже ледяной дождь.