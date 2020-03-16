Голливудская актриса украинского происхождения Куриленко заболела коронавирусом

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Сейчас она находится на самоизоляции дома

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме "Квант милосердия" и картине "Обливион", заболела коронавирусом и находится в самоизоляции. Об этом она написала в своем Instagram .

"Сижу дома в изоляции с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно!" - рассказала Куриленко.

Отметим, что Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала как модель, а популярной стала после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", где она сыграла. Сейчас живет за границей.

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