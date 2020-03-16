Голливудская актриса украинского происхождения Куриленко заболела коронавирусом
Сейчас она находится на самоизоляции дома
Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме "Квант милосердия" и картине "Обливион", заболела коронавирусом и находится в самоизоляции. Об этом она написала в своем Instagram.
"Сижу дома в изоляции с диагнозом "коронавирус". Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и воспринимайте это серьезно!" - рассказала Куриленко.
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Locked up at home after having tested positive for Coronavirus. I’ve actually been ill for almost a week now. Fever and fatigue are my main symptoms. Take care of yourself and do take this seriously! Сижу в изоляции дома с диагнозом Коронавирус. Уже почти неделю болею. Температура и слабость - мои основные симптомы. Будьте осторожны и принимайте это во всерьез! #coronavirus #коронавирус
Отметим, что Ольга Куриленко родилась в Бердянске Запорожской области. Свою карьеру она начала как модель, а популярной стала после выхода фильма "Париж, я люблю тебя", где она сыграла. Сейчас живет за границей.
Ранее сообщалось, что известный актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели новым видом коронавируса SARS-CoV-2.
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