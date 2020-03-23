Голливудская актриса Куриленко выздоровела от коронавируса и рассказала, чем лечилась

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Врачи при диагностировании не прописали ей никаких лекарств, кроме поддерживающих иммунитет

Голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная по роли девушки Джеймса Бонда, вылечилась от коронавируса COVID-19, которым недавно заразилась. Об этом она сообщила в своем Instagram.

"Я думаю, что полностью выздоровела. Коротко о течении болезни: в первую неделю мне было очень плохо и я почти все время лежала с высокой температурой и много спала. Я спала 12 часов за ночь и потом еще часа 3-4 днем. Подняться было трудно. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - написала она.

По ее словам, во вторую неделю болезни, температура снизилась, появился небольшой кашель. Из прошлых симптомов осталась усталость.

"Теперь практически никаких симптомов нет. Только немного кашель есть по утрам, но затем он полностью уходит на весь день. Теперь я наслаждаюсь отдыхом и провожу время с сыном", - сообщила актриса.

В отдельном сообщении Куриленко рассказала подробнее о своей истории болезни.

Об инфекцировании коронавирусом она узнала после теста, проведенного в больнице, где ей не прописали никакого лечения.

"Сказали только пить парацетамол при высокой температуре и болях, что я и делала. Для поддержания иммунитета я пью следующие витамины: витамин С, Е, Д, B5, Curcumin (Turmeric), Zinc. Внимание! Эти витамины не лечат коронавирус. Они только могут помочь иммунной системе бороться с вирусами и инфекцией", - рассказала Куриленко.

Ранее сообщалось, что голливудская актриса украинского происхождения Ольга Куриленко, известная по роли девушки Бонда в фильме "Квант милосердия" и картине "Обливион", заболела коронавирусом и находится в самоизоляции.