Годовщина Майдана. Антикапитулянты едут в Феофанию к Зеленскому

Седьмая годовщина Евромайдана в Киеве Страна.ua

В субботу, 21 ноября, Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана - День достоинства и свободы. Об этом сообщает "Страна.ua".

"Рух опору капитуляции", который считается близким к Петру Порошенко, зовет на автопробег в "Феофанию", где проходит лечение президент Владимир Зеленский.

"Антикапитулянты" уже выдвинули девиз акции - "Закатаем Зелю в асфальт", с намеком на то, что деньги для больниц потратили на строительство дорог. Поэтому с собой они возьмут куски асфальта и шины.

После этого состоится короткое шествие по Институтской от Майдана до места, где планируют построить мемориал Небесной Сотне. Там пройдет митинг с "молитвой за Украину".

Одновременно на Майдане соберутся несколько правых организаций. В повестке дня - требование освободить "узников Кремля" - политических заключенных.

Проходить все это будет на фоне карантина выходного дня, который действует до 30 ноября и запрещает по субботам и воскресеньям любые массовые собрания.

"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.

14:54 На въезде в Феофанию полиция ведет досмотр машин, сообщают в телеграм-канале участников пробега.

14:51 Видео митинга перед автопробегом в Феофанию.

14:32 Омелян кричит "Зеля геть!". Он также заявил, что "еще в прошлом году мы строили гиперлуп".

14:31 На митинге экс-министр транспорта Владимир Омелян, а также "Демократична сокира". Вся группа поддержки Порошенко. Но пришел представитель "Нацкорпуса".

14:28 "Импичмент, суд и тюрьма". "Путин - х...ло, Зеля - ссыкло" - лозунги акции.

14:26 Вот столько людей сейчас в центре Киева. Негусто мягко говоря. Часть из них - журналисты.

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14:24 Сейчас на ступеньках Украинского дома идет митинг. Вспоминают Майдан и ругают Зеленского.

14:19 Сегодня некоторые сторонники Майдана устроили в Facebook флешмоб "Участник государственного переворота".

Такие наклейки поставили себе на аватарки советник Авакова Зорян Шкиряк, нардеп Николай Княжицкий, телеведущая Янина Соколова, политтехнолог Виктор Уколов и другие.

Таким образом они реагируют на уголовное дело по организации госпереворота в 2013-2014 годах, по которому на допрос ГБР вызвало Парубия и других вождей Майдана (правда, потом ГБР вызывать на допрос их передумала).

Преимущественно такие наклейки вешают себе сторонники Порошенко. В то время как другие майдановцы, ориентированные на Зеленского, их за это критикуют.

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

Фото из открытых источников

14:06 Еще несколько фото антикапитулянтов, которые собираются в центре столицы.

Страна.ua

Страна.ua

13:53 На входе в Украинский дом уже собралось порядка 50 человек участников автопробега в Феофанию. С ними - "майдан-мобиль" со звуковой аппаратурой и декоративной пушкой.

Такой же недавно ездил к дому главы Конституционного суда Александра Тупицкого.

13:46 Кстати, вот как выглядит сегодня место будущего мемориала Небесной сотне, где пройдет финальный митинг майдановцев. Как накануне рассказывала "Страна" - в четверг силовики обыскали музей Революции достоинства, где пропали сто миллионов гривен, предназначенных для строительства мемориала.

13:43 Подготовили материал с краткой историей Евромайдана: почему он вообще начался, как проходил и что принес Украине. Детальнее - в сюжете От "хорошего настроения" до массовых убийств. Почему в Украине семь лет назад случился Евромайдан.

13:41 На данный момент акция Коханивского на Майдане окончена. На ней присутствовало примерно столько же людей, сколько было на пресс-конференции с анонсом этого мероприятия.

13:32 На Майдане тем временем уже собрались пара десятков человек. Их туда привела ОУН Михаила Коханивского. Идет импровизированный митинг без сцены. Говорят, что власть должна освободить украинцев из "российского плена".

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13:30 Продолжаем следить за обсуждениями годовщины в соцсетях.

"Где Крым?

Где Донбасс?

Где достоинство?

Где европейские ценности?

Где уровень жизни, хотя бы 13 года?

Где вообще хоть что то, из за чего стояли, убивали и умирали?

Где это всё?

Ничего более пошлого, чем рамочка- участник государственного переворота, в жизни не видел.

Выглядит жалкой, смешной и нелепой бравадой.

Это так, к слову о достоинстве", - подводит свой итог Евромайдана депутат Макс Бужанский.

13:25 Под акцию создали специальный телеграм-канал Вільна Україна, в котором сейчас почти тысяча подписчиков, координацию поездки ведут в нем.

13:20 Участники пробега к больному Зеленскому собираются на ступеньках Украинского дома в 14:00. Парковаться предлагают от гостиницы "Днепр" до Парковой аллеи. То есть в ближайшие минуты там начнется авто-аншлаг.

Вот схема их действий на сегодня.

Фото из открытых источников

13:14 Пока "активисты" готовятся к поездке в Феофанию, в соцсетях обсуждают, что стране принес Майдан.

"Семь лет назад в нашей стране началась еще одна революция. Погибли люди. Потом война.

Оккупация Крыма. Новый водораздел на тех, кто правильный и не правильный украинец.

Мы приучились в этом жить. Русскоязычные, украиноязычные. С теми, кто делает раздел.

На правильных и не правильных. Перестали общаться. Потеряли друзей. Обрели новых.

Но главный итог революции – все тот же, что столетия назад. Подонки получили власть, а бойцы, рядовые солдаты восстания, ничего.

Патриоты – в окопах. Подонки – в кабинетах. Как было бы? Наверное, как в Белоруси.

Власть стала бояться народа. Это хорошо. Это так и должно быть. Но может ли трясущаяся власть что-то поменять в стране? Отнюдь.

Народ имеет право на восстание. Надеюсь это было последнее. Следующее страна встретит уже не в таких вот границах. Потому что раскалывают ее изнутри.

Виновные не понесут никакой ответственности. Ни при прошлой "патриотической". Ни при этой трясущейся.

Главное вынести уроки. Столетней давности. Они не изменились.

И понимать. Что ещё одной революции никто не выдержит и страны не будет.

Олигархи станут никем. Народ – заложником. Ну а средний класс уедет в Париж. И будет в новой стране создавать будущее.

Вынесем уроки, друзья. И революционеры, и реваншисты. Кто из вас кто уже не поймёшь", - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.

Фото из открытых источников

13:10 Журналист Андрей Павловский рассказывает, что сейчас происходит у Феофании.

"Полиция уже дежурит вокруг всей территории клиники "Феофания", где лечится президент Зеленский. В лесу также дежурит полиция, правда, сейчас у многих тут обед. Все входы и выходы на территорию больницы усиленно патрулируют силовики, стоят автобусы с правоохранителями. При этом они запрещают автомобилям парковаться у КП, действует особые режим".