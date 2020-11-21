Годовщина Майдана. Антикапитулянты едут в Феофанию к Зеленскому
В субботу, 21 ноября, Украина отмечает седьмую годовщину Евромайдана - День достоинства и свободы. Об этом сообщает "Страна.ua".
"Рух опору капитуляции", который считается близким к Петру Порошенко, зовет на автопробег в "Феофанию", где проходит лечение президент Владимир Зеленский.
"Антикапитулянты" уже выдвинули девиз акции - "Закатаем Зелю в асфальт", с намеком на то, что деньги для больниц потратили на строительство дорог. Поэтому с собой они возьмут куски асфальта и шины.
После этого состоится короткое шествие по Институтской от Майдана до места, где планируют построить мемориал Небесной Сотне. Там пройдет митинг с "молитвой за Украину".
Одновременно на Майдане соберутся несколько правых организаций. В повестке дня - требование освободить "узников Кремля" - политических заключенных.
Проходить все это будет на фоне карантина выходного дня, который действует до 30 ноября и запрещает по субботам и воскресеньям любые массовые собрания.
"Страна" следит за событиями в режиме онлайн.
14:54 На въезде в Феофанию полиция ведет досмотр машин, сообщают в телеграм-канале участников пробега.
14:51 Видео митинга перед автопробегом в Феофанию.
14:32 Омелян кричит "Зеля геть!". Он также заявил, что "еще в прошлом году мы строили гиперлуп".
14:31 На митинге экс-министр транспорта Владимир Омелян, а также "Демократична сокира". Вся группа поддержки Порошенко. Но пришел представитель "Нацкорпуса".
14:28 "Импичмент, суд и тюрьма". "Путин - х...ло, Зеля - ссыкло" - лозунги акции.
14:26 Вот столько людей сейчас в центре Киева. Негусто мягко говоря. Часть из них - журналисты.
14:24 Сейчас на ступеньках Украинского дома идет митинг. Вспоминают Майдан и ругают Зеленского.
14:19 Сегодня некоторые сторонники Майдана устроили в Facebook флешмоб "Участник государственного переворота".
Такие наклейки поставили себе на аватарки советник Авакова Зорян Шкиряк, нардеп Николай Княжицкий, телеведущая Янина Соколова, политтехнолог Виктор Уколов и другие.
Таким образом они реагируют на уголовное дело по организации госпереворота в 2013-2014 годах, по которому на допрос ГБР вызвало Парубия и других вождей Майдана (правда, потом ГБР вызывать на допрос их передумала).
Преимущественно такие наклейки вешают себе сторонники Порошенко. В то время как другие майдановцы, ориентированные на Зеленского, их за это критикуют.
14:06 Еще несколько фото антикапитулянтов, которые собираются в центре столицы.
13:53 На входе в Украинский дом уже собралось порядка 50 человек участников автопробега в Феофанию. С ними - "майдан-мобиль" со звуковой аппаратурой и декоративной пушкой.
Такой же недавно ездил к дому главы Конституционного суда Александра Тупицкого.
13:46 Кстати, вот как выглядит сегодня место будущего мемориала Небесной сотне, где пройдет финальный митинг майдановцев.
Как накануне рассказывала "Страна" - в четверг силовики обыскали музей Революции достоинства, где пропали сто миллионов гривен, предназначенных для строительства мемориала.
13:43 Подготовили материал с краткой историей Евромайдана: почему он вообще начался, как проходил и что принес Украине. Детальнее - в сюжете От "хорошего настроения" до массовых убийств. Почему в Украине семь лет назад случился Евромайдан.
13:41 На данный момент акция Коханивского на Майдане окончена. На ней присутствовало примерно столько же людей, сколько было на пресс-конференции с анонсом этого мероприятия.
13:32 На Майдане тем временем уже собрались пара десятков человек. Их туда привела ОУН Михаила Коханивского. Идет импровизированный митинг без сцены. Говорят, что власть должна освободить украинцев из "российского плена".
13:30 Продолжаем следить за обсуждениями годовщины в соцсетях.
"Где Крым?
Где Донбасс?
Где достоинство?
Где европейские ценности?
Где уровень жизни, хотя бы 13 года?
Где вообще хоть что то, из за чего стояли, убивали и умирали?
Где это всё?
Ничего более пошлого, чем рамочка- участник государственного переворота, в жизни не видел.
Выглядит жалкой, смешной и нелепой бравадой.
Это так, к слову о достоинстве", - подводит свой итог Евромайдана депутат Макс Бужанский.
13:25 Под акцию создали специальный телеграм-канал Вільна Україна, в котором сейчас почти тысяча подписчиков, координацию поездки ведут в нем.
13:20 Участники пробега к больному Зеленскому собираются на ступеньках Украинского дома в 14:00. Парковаться предлагают от гостиницы "Днепр" до Парковой аллеи. То есть в ближайшие минуты там начнется авто-аншлаг.
Вот схема их действий на сегодня.
13:14 Пока "активисты" готовятся к поездке в Феофанию, в соцсетях обсуждают, что стране принес Майдан.
"Семь лет назад в нашей стране началась еще одна революция. Погибли люди. Потом война.
Оккупация Крыма. Новый водораздел на тех, кто правильный и не правильный украинец.
Мы приучились в этом жить. Русскоязычные, украиноязычные. С теми, кто делает раздел.
На правильных и не правильных. Перестали общаться. Потеряли друзей. Обрели новых.
Но главный итог революции – все тот же, что столетия назад. Подонки получили власть, а бойцы, рядовые солдаты восстания, ничего.
Патриоты – в окопах. Подонки – в кабинетах. Как было бы? Наверное, как в Белоруси.
Власть стала бояться народа. Это хорошо. Это так и должно быть. Но может ли трясущаяся власть что-то поменять в стране? Отнюдь.
Народ имеет право на восстание. Надеюсь это было последнее. Следующее страна встретит уже не в таких вот границах. Потому что раскалывают ее изнутри.
Виновные не понесут никакой ответственности. Ни при прошлой "патриотической". Ни при этой трясущейся.
Главное вынести уроки. Столетней давности. Они не изменились.
И понимать. Что ещё одной революции никто не выдержит и страны не будет.
Олигархи станут никем. Народ – заложником. Ну а средний класс уедет в Париж. И будет в новой стране создавать будущее.
Вынесем уроки, друзья. И революционеры, и реваншисты. Кто из вас кто уже не поймёшь", - пишет политтехнолог Дмитрий Раимов.
13:10 Журналист Андрей Павловский рассказывает, что сейчас происходит у Феофании.
"Полиция уже дежурит вокруг всей территории клиники "Феофания", где лечится президент Зеленский. В лесу также дежурит полиция, правда, сейчас у многих тут обед. Все входы и выходы на территорию больницы усиленно патрулируют силовики, стоят автобусы с правоохранителями. При этом они запрещают автомобилям парковаться у КП, действует особые режим".