Годовщина катастрофы самолета "МАУ": В Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти жертв

Остатки самолета "МАУ", который сбили в Иране Фото из открытых источников

В столице заложат сквер, посвященный памяти погибших

Сегодня, 8 января, в годовщину трагедии с самолетом "МАУ" в Иране, в Киеве состоятся мероприятия по чествованию памяти погибшего экипажа и пассажиров.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения сообщил корреспондент Денис Страдецкий.

Мероприятия пройдут в парке "Вербовый гай" в столице, здесь должны заложить основу для сквера, посвященного памяти погибших в катастрофе.

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На место будущего мемориального комплекса уже прибыли родные погибших, а также секретарь СНБО, представители Кабинета министров Украины. Как отметил корреспондент, ранее сообщалось об участии президента Украины Владимира Зеленского в церемонии памяти жертв авиакатастрофы, однако по состоянию на это время вопрос об участии главы государства уточняется.

Напомним, недавно появилась информация, что организация гражданской авиации Ирана обнародовала окончательный технический отчет о катастрофе самолета компании "Международные авиалинии Украины", которая случилась в январе вблизи Тегерана. Сообщалось, что отчет передали всем странам, чьи граждане погибли в январе 2020 года.

Следует отметить, что недавно президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героев Украины членам экипажа самолета Boeing 737-800 авиакомпании "МАУ", погибших в результате крушения 8 января 2020 года близ Тегерана. Звание Героев Украины присвоено с вручением ордена "Золотая Звезда".

Также сообщали, что правительство Ирана поручило выплатить по 150 тысяч долларов семьям погибших в катастрофе самолета "МАУ" в январе прошлого года.